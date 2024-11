Capuano: “Foggia? Decisione forte, non ho rimpianti. Ora merito una panchina importante” 

“Non ho rimpianti”, dice fermo Eziolino Capuano. L’allenatore è stato intervistato da Antenna Sud e ha parlato della sua decisione di lasciare il Foggia.

“Ho preso una decisione forte che in pochi avrebbero preso in questo mondo di squali. Me ne assumo ogni responsabilità e ho anche causato un danno alla mia famiglia”.

“A Zangla ho detto di non chiamarmi. Mi auguro di restare fermo per poco tempo, penso di meritare una panchina importante per quanto fatto negli ultimi anni”, conclude.