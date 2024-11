Trapani, parole irriguardose e contestazioni accese: inibito il presidente Antonini

Toni troppi e accesi e ingiurie da parte del presidente del Trapani, Valerio Antonini, che è stato inibito dal giudice sportivo di Serie C dopo le furiose contestazioni agli arbitri durante l’ultimo incontro perso con l’Avellino. Non potrà svolgere attività in seno alla Figc o ricoprire cariche federali fino al 28 novembre.

Il comunicato

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 NOVEMBRE 2024 ANTONINI VALERIO (TRAPANI):

A) per avere, al momento della segnalazione da parte del IV Ufficiale del tempo di recupero, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, scendeva dalla Tribuna e, portandosi nei pressi della panchina della propria squadra (nonostante non fosse inserito in distinta), si avvicinava al IV Ufficiale e proferiva nei confronti della Quaterna Arbitrale parole irriguardose e offensive per contestarne l’operato;





B) per avere, reiterato il predetto comportamento in quanto, al termine della gara, si introduceva nel recinto di gioco e proferiva frasi irriguardose e offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,