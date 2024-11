(AGGIORNATO L’1 NOVEMBRE, ORE 12.30). Ecco le probabili formazioni di Palermo – Cittadella, match valido per la 12a giornata della Serie B 2024/25 (appuntamento domenica 3 novembre, alle ore 15, stadio “Renzo Barbera” di Palermo):

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité (Pierozzi), Nedelcearu, Nikolaou, Ceccaroni (Lund); Segre, Gomes, Verre; Insigne, Henry, Di Francesco.

Indisponibili: Gomis, Blin, Saric, Lucioni, Baniya





Squalificati: /

CITTADELLA (3-5-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Carissoni; Vita, Amatucci, Tronchin, Branca, Masciangelo; Magrassi, Rabbi.

Indisponibili: Casolari, Negro

Squalificati: /

Alessio Dionisi dovrebbe continuare con le rotazioni ragionate di formazione anche nella terza partita di questo mini-ciclo. Sono attese novità contro il Cittadella, ma senza troppi stravolgimenti rispetto alle ultime partite. Il tecnico spera di recuperare qualche indisponibile, come Matteo Brunori.

DIFESA

In porta c’è sempre Desplanches. Ballottaggi sulle fasce laterali: sulla destra Pierozzi potrebbe far riposare Diakité, mentre Lund insidia Ceccaroni. Pochi dubbi, invece, al centro, dove Nedelcearu e Nikolaou vanno verso la conferma.

CENTROCAMPO

Segre e Gomes al momento sembrano intoccabili, mentre la novità dovrebbe riguardare il posto di mezzala sinistra. Ranocchia è stato scelto dal primo minuto a Mantova, mentre col Cittadella potrebbe essere riproposto Verre.

ATTACCO

Di Francesco ha rifiatato col Mantova e dovrebbe tornare dall’inizio col Cittadella. Insigne è confermato sulla destra, così come Henry al centro, anche se bisogna valutare le condizioni di Brunori (sia per la convocazione che per un eventuale impiego nella partita).

