Palermo, laser a Vasic e lancio di fumogeni: maxi multa del Giudice Sportivo

La contestazione avvenuta in occasione della gara col Frosinone ‘costa cara’ al Palermo. Il Giudice Sportivo ha comminato una maxi multa di 20mila euro alla società rosanero per vari episodi accaduti prima e durante il match vinto dagli uomini di Dionisi.

Il Palermo è stato multato di 20mila euro per “avere suoi sostenitori, al 4° del primo tempo e poco prima dell’inizio del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore; per avere inoltre, al 5° ed all’11° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva, in entrambe le occasioni, l’Arbitro a sospendere la gara per circa trenta secondi; per avere infine, nel corso della gara, lanciato sette fumogeni nel recinto di giuoco”.

Il laser è stato puntato verso Vasic sia durante il riscaldamento che quando è entrato in campo per il finale di partita. I fumogeni, invece, sono stati lanciati dalla Curva Nord durante il corso del secondo tempo. Una multa pesante per il Palermo, che paga a caro prezzo un clima di contestazione pesantissimo contro squadra e soprattutto società.





LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA