Palermo, Blin squalificato per un turno: in quattro ‘rischiano’ i playoff

Il Giudice Sportivo ha ufficializzato la squalifica per Alexis Blin, che salterà l’ultima partita della regular season tra Palermo e Carrarese. Il centrocampista francese, già diffidato, è stato ammonito durante la gara vinta dai rosanero contro il Frosinone: si tratta della sua quinta sanzione stagionale per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Occhio ai diffidati

Blin, dunque, non sarà disponibile per il match in programma martedì al “Barbera”, ma potrà regolarmente tornare in campo nella prima sfida dei playoff. L’assenza non dovrebbe avere impatti drammatici sulla formazione rosanero, già certa della qualificazione agli spareggi promozione, ma l’attenzione dello staff tecnico è rivolta adesso a quattro giocatori che si trovano nella stessa situazione in cui era Blin prima dell’ammonizione.

Magnani, Gomes, Nikolaou e Lund sono infatti ancora in diffida e, in caso di un cartellino giallo nell’ultima giornata di campionato, salterebbero la prima partita dei playoff per squalifica. Una situazione delicata che potrebbe influenzare le scelte di formazione di Dionisi, chiamato a gestire il minutaggio dei suoi uomini chiave evitando rischi inutili in vista dell’inizio degli spareggi.





Il regolamento in vista dei playoff

Secondo quanto previsto dal regolamento, un giocatore diffidato che viene ammonito nell’ultima giornata viene automaticamente fermato per un turno. Tuttavia, una volta iniziata la fase playoff, il conteggio delle diffide viene completamente azzerato. Si riparte da zero: ai fini disciplinari, ogni giocatore sarà nuovamente considerato senza provvedimenti pendenti. Nei playoff, però, le regole cambiano leggermente: già alla prima ammonizione si entra in diffida e alla seconda scatta la squalifica.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA