Serie B, nuove date e orari dei playoff e playout / UFFICIALE

Sono state ufficializzate le nuove date e gli orari di playoff e playout della Serie B. Si partirà sabato 17 maggio 2025 con il turno preliminare in gara unica: alle 17.15 si affronteranno la 6ª contro la 7ª classificata, mentre alle 19.30 toccherà alla 5ª contro l’8ª.

Le semifinali si giocheranno con formula andata e ritorno: l’andata è fissata per mercoledì 21 maggio alle 20.30, mentre il ritorno si disputerà domenica 25 maggio, con due appuntamenti alle 17.15 e 19.30. La finale si giocherà giovedì 29 maggio (andata) e domenica 1° giugno (ritorno), sempre alle 20.30. La gara di ritorno verrà disputata sul campo della squadra meglio piazzata in classifica.

Per quanto riguarda i playout di Serie B, le due gare decisive per la permanenza nella categoria si disputeranno in prima serata. L’andata tra la 17ª e la 16ª classificata si giocherà lunedì 19 maggio 2025 alle ore 20.30, mentre il ritorno, a campi invertiti, è in programma lunedì 26 maggio sempre alle ore 20.30.





Il quadro completo

Playoff per la promozione al Campionato Serie A

Turno preliminare (gara unica)

Sabato 17 maggio 2025 (6ª vs 7ª) – ore 17.15

Sabato 17 maggio 2025 (5ª vs 8ª) – ore 19.30

Semifinali (andata)

Mercoledì 21 maggio 2025 (5ª/8ª vs 4ª) – ore 20.30

Mercoledì 21 maggio 2025 (6ª/7ª vs 3ª) – ore 20.30

Semifinali (ritorno)

Domenica 25 maggio 2025 (4ª vs 5ª/8ª) – ore 17.15

Domenica 25 maggio 2025 (3ª vs 6ª/7ª) – ore 19.30

Finali

Giovedì 29 maggio 2025 (andata) – ore 20.30

Domenica 1° giugno 2025 (ritorno)* – ore 20.30

*Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

Playout per la permanenza nel Campionato Serie BKT

Lunedì 19 maggio 2025 (andata) – 17ª vs 16ª – ore 20.30

Lunedì 26 maggio 2025 (ritorno) – 16ª vs 17ª – ore 20.30

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA