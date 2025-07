Possanzini: “Palermo favorito. Spero che Inzaghi non mi maledica”

Davide Possanzini, allenatore del Mantova, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta, durante la quale ha parlato anche del Palermo di Inzaghi, indicandolo come una delle principali candidate alla promozione in Serie A.

“Palermo favorito? Visto come stanno costruendo la squadra, direi proprio di sì. Spero che Inzaghi non mi maledica…”, ha dichiarato con un sorriso. E sul calendario ha aggiunto: “Mi piacerebbe iniziare con una squadra tosta, ma in casa: o il Palermo o il Venezia, così partiamo subito con un crash test.”

Il tecnico si è poi soffermato sulla competitività della Serie B: “Tante squadre si stanno attrezzando bene, ci sarà grande pressione fino all’ultimo minuto. Saranno decisivi gli episodi, anche un solo punto potrà fare la differenza. Tolte tre o quattro squadre, con tutte le altre te la giochi. Ed è proprio questo il bello del campionato”.





