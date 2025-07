La Juventus cerca un secondo portiere: piace Audero. Il Palermo…

Mattia Perin valuta le opportunità di mercato alla ricerca di una squadra che possa garantirgli maggiore spazio. Nel frattempo, la Juventus continua a lavorare per individuare il nuovo vice di Michele Di Gregorio.

In pole c’è Emil Audero, cresciuto nel vivaio bianconero e ceduto nel 2019, oggi ai margini al Como. Il portiere, naturalizzato indonesiano, sta prendendo in considerazione l’ipotesi di un ritorno alla Juve, pur consapevole che il minutaggio resterebbe limitato.

Sullo sfondo resta l’interesse del Palermo, pronto a inserirsi qualora la trattativa con i bianconeri non andasse in porto. Il club rosa sta temporeggiando per capire se Gomis potrà essere il titolare nella prossima stagione.





