Il Catania non convince, meno di due mila abbonamenti

La campagna abbonamenti del Catania fatica a decollare. Lo riporta il Giornale di Sicilia, che evidenzia il crescente malcontento tra i tifosi, delusi dal mercato in entrata e in uscita. Finora sono arrivati Pieraccini, Rolfini e Forte, mentre diversi giocatori hanno lasciato la squadra.

Inglese ha scelto di non tornare a vestire rossazzurro, accasandosi alla Salernitana. Costantino ha risolto il contratto, e Sturaro ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo per guidare una formazione giovanile del club etneo.

Una serie di situazioni che non hanno suscitato entusiasmo tra i tifosi, già critici anche per la gestione di Torre del Grifo. La campagna abbonamenti, quindi, resta al palo: in assenza di dati ufficiali, si parla di meno di duemila tessere sottoscritte nella fase di prelazione.





LEGGI ANCHE

PALERMO, A INZAGHI PIACE LA LINEA VERDE