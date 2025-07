CorSport – “Palermo, Klinsmann nel mirino. Pescara su Desplanches”

Il Palermo continua la sua caccia a un portiere. Il club rosanero, secondo quanto riportato sul Corriere dello Sport, guarda con interesse a Jonathan Klinsmann, 28 anni, attualmente sotto contratto con il Cesena.

Il figlio d’arte statunitense, già accostato di recente al Parma, è finito anche nel mirino dell’Empoli e di un club francese. Il Palermo sembra però deciso a giocarsi le proprie carte, e starebbe valutando un’operazione che coinvolgerebbe anche Valerio Verre.

I rosanero lo avrebbero proposto al Cesena come contropartita per Klinsmann, ma – come evidenziato anche dal Corriere Romagna – l’operazione non è semplice: il club romagnolo sarebbe disposto a cedere il suo portiere solo in caso di un’offerta ritenuta congrua al valore del cartellino. Inoltre, Verre non rappresenta un profilo particolarmente gradito alla dirigenza cesenate.





Il Pescara è sempre in pole per Sebastiano Desplanches, mentre è più vicino il ritorno di Roberto Insigne all’Avellino. L’attaccante è destinato a lasciare il Palermo, che sarebbe pronto a contribuire all’operazione coprendo circa la metà del suo ingaggio.

