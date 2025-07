GdS – “Palermo, visite per Palumbo. Bivio Bani”

“Si prospetta una nuova settimana di manovre significative sul fronte mercato“, così scrive Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia. La lunga querelle legata a Palumbo potrebbe chiudersi tra domani e dopodomani: solo le visite mediche al J-Medical separano il trequartista dal Palermo.

Una volta concluse l’ormai ex Modena (che ha lasciato fuori il suo nome dai convocati per il ritiro) raggiungerà i nuovi compagni; ai “canarini”, contestualmente, andrà Di Mariano.

L’altro colpo che i rosa sperano di chiudere è Bani, ma qui la situazione è più complicata a causa delle resistenze del Genoa: il difensore spinge per il trasferimento al Palermo, i liguri propongono il rinnovo e non abbassano le pretese rispetto agli oltre due milioni di euro richiesti in partenza.





Se i club non troveranno una soluzione nei prossimi giorni i rosa, che in difesa hanno ancora gli uomini contati, cambieranno obiettivo: in tal caso in pole ci sarebbe lo svincolato Cistana.

LEGGI ANCHE

PALERMO, A INZAGHI PIACE LA LINEA VERDE