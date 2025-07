Calciomercato Palermo, offerta dell’Empoli per Vasic

L’Empoli ha messo nel mirino Aljosa Vasic: è quanto riportato dalla Gazzetta. Il club toscano, alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo, avrebbe già presentato un’offerta al Palermo per il giovane centrocampista serbo, protagonista di un buona prima fase ritiro in Valle d’Aosta sotto la guida di Inzaghi.

Proprio il tecnico piacentino, che in questi giorni lo ha provato in più ruoli — dalla trequarti alla mezzala — è stato chiaro nella conferenza stampa successiva alla vittoria in amichevole contro il Paradiso: “I giovani forti rimangono a Palermo”.

Un segnale che lascia intendere come Vasic, dato per partente dopo il finale della scorsa stagione, possa invece restare in Sicilia. Inzaghi sembra credere molto in lui e ha dimostrato fiducia nelle sue qualità. Tuttavia, le offerte — soprattutto dalla Serie B — non mancheranno.





