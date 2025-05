Playout Serie C, Caldiero Terme – Triestina: dove vederla in diretta tv e streaming

Sabato sera andrà in scena un delicatissimo spareggio salvezza: la Triestina affronterà in trasferta il Caldiero nell’andata dei playout di Serie C, con il ritorno fissato al “Rocco” per sabato 17 maggio. I riflettori sono puntati su una gara da dentro o fuori, dove la formazione allenata da Attilio Tesser parte con i favori del pronostico, ma sa bene che nei playout può succedere di tutto. A sostenere i colori alabardati ci saranno anche in questa occasione i tifosi, pronti a invadere pacificamente la terra veronese per spingere la squadra verso un risultato positivo in vista del ritorno.

Sotto il profilo tecnico e statistico, la Triestina appare superiore: 44 punti in classifica (senza penalizzazioni) contro i 33 del Caldiero, una differenza evidente soprattutto nella tenuta difensiva (45 gol subiti contro 64). I gol segnati, invece, sono quasi identici, segno che gli alabardati dovranno evitare cali di concentrazione e puntare a sfruttare al massimo le lacune difensive dei veneti. Dall’arrivo di Tesser la squadra ha cambiato marcia, accumulando quasi 20 punti in più del Caldiero, che però arriva allo spareggio in crescita. Saranno 180 minuti di battaglia, dove la fame di salvezza peserà tanto quanto la tecnica.

Calcio d’inizio alle ore 20 di oggi, sabato 10 maggio. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?





CALDIERO TERME – TRIESTINA IN TV E STREAMING LIVE: NIENTE DIRETTA IN CHIARO, CANALE, ORARIO / PLAYOUT SERIE C

La gara sarà in diretta tv e streaming su Sky Sport: canale 253. La partita sarà visibile in streaming su Now e su Sky Go.