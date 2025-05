Playout Serie C, Milan Futuro – Spal: dove vederla in diretta tv e streaming

Sette giorni per decidere tutto. Il Milan Futuro si gioca la permanenza in Serie C in un doppio confronto ad altissima tensione contro la Spal, con l’andata in programma a Solbiate Arno e il ritorno a Ferrara tra una settimana. La squadra di Massimo Oddo dovrà fare a meno di due talenti come Camarda e Jimenez, non convocabili per questioni regolamentari, e avrà un solo risultato utile: vincere. I rossoneri, infatti, partono sfavoriti a causa del peggior piazzamento in classifica e dovranno imporsi nel computo totale delle due gare per evitare la retrocessione in Serie D.

Nonostante una stagione complicata, il Milan Futuro può aggrapparsi a un dato curioso: la Spal è l’unica squadra battuta due volte in campionato, sia all’andata che al ritorno, sempre per 2 – 1. Allora in panchina c’era Daniele Bonera, e il contesto era diverso, ma resta un segnale da non sottovalutare. La Spal arriva però con un bagaglio d’esperienza notevole, fatta di giocatori abituati a palcoscenici ben più grandi. Uno su tutti, Mirco Antenucci, capitano e leader offensivo, autore di 11 reti in stagione. Servirà lucidità, cuore e nervi saldi: perché ora, davvero, il futuro è tutto da scrivere.

Calcio d’inizio alle ore 20 di oggi, sabato 10 maggio. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?





MILAN FUTURO – SPAL IN TV E STREAMING LIVE: NIENTE DIRETTA IN CHIARO, CANALE, ORARIO / PLAYOUT SERIE C

La gara sarà in diretta tv e streaming su Sky Sport: canale 252. La partita sarà visibile in streaming su Now e su Sky Go.