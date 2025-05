Messina – Foggia, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Playout Serie C

È il giorno della verità per il Messina, che ospita il Foggia allo stadio “Franco Scoglio” per l’andata dei playout del Girone C di Serie C. In palio c’è la permanenza tra i professionisti, un obiettivo che i giallorossi hanno centrato solo all’ultima giornata della regular season, dopo una stagione travagliata da problemi societari e penalizzazioni. La sfida di ritorno si giocherà sabato 17 maggio in Puglia e sarà decisiva per decretare chi resterà in Serie C e chi retrocederà.

Il Messina torna a giocarsi la salvezza nello spareggio, come già accaduto in passato in sfide drammatiche come quella del 2015 contro la Reggina o in quella risolta da Ragusa contro la Gelbison. “Saranno 180 minuti di passione”, ha dichiarato il tecnico Antonio Gatto, consapevole che la vittoria dell’ultimo turno a Foggia non basta più. I rossoneri, guidati dal nuovo allenatore Antonio Gentile, arrivano al match con il vantaggio della migliore posizione in classifica: giocheranno il ritorno in casa e potranno salvarsi anche in caso di parità nel punteggio complessivo.

Calcio d’inizio alle ore 15 di oggi, sabato 10 maggio. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming? Per l’occasione c’è la diretta in chiaro.





MESSINA – FOGGIA IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO / PLAYOUT SERIE C

Il match sarà trasmesso in chiaro da Antenna Sud, sul canale 14 del digitale terrestre e sarà visibile solo in Puglia e Basilicata. La partita sarà visibile inoltre in diretta tv su Sky Sport, canale 251. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.