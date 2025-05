Regolamento Messina – Foggia: cosa succede in caso di pareggio, gol in trasferta / Playout Serie C

La sfida tra Messina e Foggia per i playout di Serie C 2024/2025 si preannuncia carica di tensione, emozioni e significati. Ma cosa dice il regolamento ufficiale in caso di pareggio? E i gol in trasferta valgono doppio? Facciamo chiarezza su tutte le regole che determineranno chi sarà salvo e chi retrocederà in Serie D.

Playout Serie C: come funziona Messina – Foggia

La formula del playout prevede un doppio confronto andata e ritorno. Si parte con la gara d’andata al “Franco Scoglio” di Messina, mentre il ritorno si disputerà allo “Zaccheria” di Foggia.

Chi si salva e chi retrocede?

La squadra che ottiene il miglior risultato nel doppio confronto si salva.

La squadra perdente retrocede in Serie D.

Cosa succede in caso di pareggio?

Uno degli aspetti più delicati di questo tipo di sfide è proprio il regolamento in caso di parità. Ecco le regole ufficiali per Messina – Foggia playout Serie C:





Non valgono i gol in trasferta. I gol segnati fuori casa NON contano doppio.

Non si giocano tempi supplementari né calci di rigore.

In caso di parità nel punteggio aggregato dopo i 180 minuti, si salva la squadra che si è classificata meglio in campionato.

Nel caso specifico, è il Foggia ad avere il vantaggio della miglior posizione in classifica: dunque, ai rossoneri basta pareggiare il doppio confronto per garantirsi la permanenza in Serie C.

Vantaggi per il Foggia: ritorno in casa e doppio risultato

Il regolamento concede due vantaggi alla squadra meglio posizionata in classifica al termine della regular season:

Gara di ritorno in casa, dove spesso il tifo può fare la differenza. Doppio risultato a disposizione: il Foggia può salvarsi anche pareggiando il totale dei due match.

Questo rende la partita d’andata a Messina quasi un obbligo di vittoria per i giallorossi, che sanno di dover affrontare un ambiente infuocato nella gara di ritorno, senza il supporto dei propri tifosi a causa delle restrizioni.

Messina in rimonta, ma serve concretezza

Il Messina arriva alla doppia sfida con una rimonta impressionante alle spalle: quattro vittorie nelle ultime cinque partite, un cammino che ha ribaltato una classifica compromessa da penalizzazioni e da esclusioni di squadre come Taranto e Turris. Ma come ha ricordato anche il tecnico Antonio Gatto, “l’inerzia non basta, serve conferma sul campo”.

Tutto in 180 minuti

La sfida Messina – Foggia sarà decisa in 180 minuti di passione e tensione, senza appelli. Il regolamento è chiaro: niente supplementari, niente rigori, niente bonus per i gol fuori casa. Chi vuole salvarsi deve vincere sul campo o sperare nel vantaggio della classifica.

Il destino di due piazze storiche del calcio italiano è appeso a un filo. E solo una potrà restare tra i professionisti.