Palermo – Cittadella, arbitra Fourneau: precedenti top con i rosa

È Francesco Fourneau della sezione di Roma l’arbitro designato per Palermo – Cittadella, gara valida per la 12a giornata, in programma domenica 3 novembre alle ore 15. I precedenti con i club rosanero sono molto incoraggianti.

Fourneau ha diretto dieci partite del Palermo in carriera: lo score è di sette vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. L’ultimo precedente risale alla terza giornata, quando i rosanero hanno vinto di misura sul campo della Cremonese. Il k.o. è arrivato nella scorsa stagione, a Pisa, col risultato di 4 – 3.

Gli assistenti sono Giallatini e Fontani, mentre il quarto uomo è Pezzopane. Al Var c’è Camplone, mentre l’Avar è Pagnotta.





LA DESIGNAZIONE COMPLETA

PALERMO – CITTADELLA h. 15,00

FOURNEAU

GIALLATINI – FONTANI

IV: PEZZOPANE

VAR: CAMPLONE

AVAR: PAGNOTTA

