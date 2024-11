Palermo Sunrise, Soriano: “Il club rosa è in cima alle nostre priorità”

È online il documentario “Palermo Sunrise”, che racconta il nuovo corso del Palermo dal 2019 a oggi. Il mediometraggio è disponibile in esclusiva in modalità gratuita su Dazn. Tra i vari contributi spicca il video esclusivo del discorso che Ferran Soriano, amministratore delegato del City Football Group, ha fatto alla squadra alla vigilia del turno preliminare playoff della stagione 2023/24.

“Per noi e per il gruppo il Palermo è importantissimo – afferma Soriano – . Non abbiamo un’opportunità come questa negli altri paesi, solo qui: prendere un club storico e riportarlo in alto. La grande opportunità del gruppo è fare questo, riportare il Palermo in Serie A. Per questo è importante, il Palermo è in cima alle nostre priorità“.

Il documentario è stato ‘lanciato’ in occasione del 124esimo anniversario del Palermo. Si parte dalla rinascita dell’estate 2019, in seguito al fallimento, per arrivare all’inaugurazione del Palermo City Football Academy, il nuovo centro sportivo rosanero a Torretta. A tenere le fila del racconto è il presidente Dario Mirri. A impreziosire il documentario le testimonianze esclusive di leggende come Amauri, Javier Pastore e Mario Alberto Santana insieme a quella di Matteo Brunori.





QUI il link del documentario

