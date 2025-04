Cesena, Mignani: “Caldo? Ha influito. Con queste temperature difficile tenere ritmi alti”

Il Cesena non riesce ad andare oltre il pareggio. I romagnoli, ora appena un punto sopra il Palermo in zona playoff, impattano 1-1 nella trasferta contro il Sudtirol. Al termine della partita ha commentato l’incontro il tecnico dei bianconeri, Michele Mignani, che ha sottolineato quanto le condizioni climatiche abbiano avuto un impatto sul match.

“Era una giornata calda, forse il primo caldo dell’anno e quindi c’è da tenere in considerazione anche questo: con tali temperature, diventa difficile tenere i ritmi alti – afferma Mignani -. Credo che in questo periodo della stagione sia difficile vedere belle partite. Il nostro obiettivo è la salvezza e non lo abbiamo ancora raggiunto matematicamente, quindi un punto lo accettiamo e lo portiamo a casa”.

Con il punto guadagnato, il Cesena sale a quota 43 in classifica e nel prossimo turno affronterà il Frosinone tra le mura amiche. Il Palermo, vincendo contro la capolista Sassuolo, ha la possibiltà di sorpassare proprio i romagnoli e conquistare il settimo posto in classifica.





