Boscaglia, fatale la sconfitta col Trapani: esonerato dal Latina

Roberto Boscaglia non è più l’allenatore del Latina. La sconfitta casalinga contro il Trapani, sua ex squadra, si è rivelata fatale per il tecnico che ha allenato anche il Palermo nella stagione 2020\21. La dirigenza nerazzurra ha annunciato l’esonero tramite un comunicato ufficiale e, nelle prossime ore, renderà noto il nome del suo sostituto.

Il Latina sta attraversando un periodo difficile: attualmente è 16esimo in classifica, con soli tre punti di vantaggio sulla Casertana. Nelle ultime nove partite, i laziali hanno vinto una sola volta, collezionando cinque sconfitte e tre pareggi.

Il comunicato del Latina

Il Latina Calcio 1932 comunica di aver sollevato Roberto Boscaglia dall’incarico di allenatore della prima squadra e Antonello Capodicasa dal ruolo di allenatore in seconda.





La società ringrazia entrambi per l’impegno profuso nel corso della loro esperienza in nerazzurro e augura loro le migliori fortune per il futuro professionale.

Nei prossimi giorni sarà annunciata la nuova guida tecnica.

LEGGI ANCHE

PALERMO, I CONVOCATI DI DIONISI