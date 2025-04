Futsal, Athletic Palermo promosso in Serie B: è la prima volta nella sua storia

L’Athletic Palermo vola in Serie B di futsal. Per la prima volta nella sua storia, la squadra nerorosa vince il campionato di Serie C1 e lo fa con una giornata d’anticipo, grazie alla decisiva vittoria per 6-1 contro il Palermo Futsal 89ers e alla contemporanea sconfitta del Palermo C5 contro l’Akgragas.

Per i nerorosa si tratta di un risultato straordinario, considerando che la squadra di Miosi ha ottenuto ben 15 risultati utili consecutivi, di cui 14 vittorie e un pareggio, avendo la meglio nel serrato testa a testa con il Palermo C5.

Per l’Athletic Palermo non è finita qui: la squadra di calcio a 11 militante in eccellenza ha infatti l’occasione, vincendo o pareggiando la trasferta contro l’Accademia Trapani valida per la 29esima giornata del girone A, di ottenere la promozione diretta nel campionato di Serie D.





