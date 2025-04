Trapani, Aronica: “Vittoria importante. Finale di stagione? C’è ambizione”

Il Trapani torna a sorridere dopo sei sconfitte consecutive. I siciliani superano il Latina con due reti segnate nel finale e si avvicinano sempre di più alla salvezza. Considerando la classifica ancora molto corta, i granata hanno inoltre la possibilità, in questo finale di stagione, di riagganciare il treno dei playoff distanti solo quattro punti. A commentare la vittoria dopo la partita è stato il tecnico Salvatore Aronica, tornato in settimana alla guida tecnica.

“Sono in sella da inizio settimana. L’unico vantaggio era conoscere bene l’ambiente e circa metà dei componenti della squadra. Sapevamo quanto fosse importante ripartire con una vittoria per ritrovare entusiasmo e quella continuità che il Trapani aveva perso per strada. Ho provato a vincerla in tutti i modi fino alla fine”, ha dichiarato Aronica.

“C’è ambizione per il finale di stagione – ha continuato il tecnico -. Non è una rosa che meritava sei sconfitte di fila. Sappiamo il valore del gruppo, ci sono giovani promettenti ma anche esperti. Faremo di tutto per chiudere al meglio la stagione. E già da domenica prossima in casa, dovremo riproporre l’entusiasmo, la grinta e la concentrazione che si sono visti oggi in campo”.





