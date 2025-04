Dionisi: “Veniamo da una gara fatta bene, ma è molto poco per quello che vogliamo”

Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, Alessio Dionisi ha sottolineato le difficoltà dell’impegno: il Palermo affronterà la squadra migliore del campionato, in un momento in cui i rosanero devono confermarsi dopo le buone prove recenti.

Dionisi ha evidenziato i miglioramenti offensivi rispetto al girone d’andata, ma ha ammonito sulla necessità di maggiore compattezza difensiva, soprattutto contro un avversario capace di colpire ad ogni transizione. “Non sarà possibile non concedere nulla al Sassuolo”, ha ammesso, chiedendo ai suoi maggiore applicazione e coraggio.

Analizzando la prestazione contro la Salernitana, Dionisi ha ribadito la solidità mostrata, pur riconoscendo l’errore di non aver chiuso la partita con il terzo gol. Ha poi respinto l’idea che il Sassuolo possa essere rilassato: si aspetta una squadra determinata e affamata. L’allenatore rosanero ha ribadito che il risultato dà valore al lavoro settimanale e ha invitato la squadra a mantenere alta la concentrazione, puntando a un obiettivo importante come i playoff, senza rimpiangere quanto non è stato fatto in passato.





In tema di formazione, Dionisi ha spiegato che tra Gomes, Blin e Ranocchia due saranno titolari, lodando l’impegno di tutti i centrocampisti. Ha riconosciuto che i cambi non sempre hanno inciso positivamente, ma ha ribadito la fiducia in tutta la rosa, sottolineando l’importanza di chi entra dalla panchina. Inoltre, ha parlato di giovani come Nicolosi, premiato per il suo impegno, e di giocatori come Segre, Verre e Insigne come opzioni sulla trequarti, segnalando il pieno recupero di Pierozzi e i progressi di Lund.

Dionisi ha rivolto un appello ai tifosi affinché sostengano la squadra anche nei momenti difficili, ribadendo l’importanza dell’aspetto mentale. Ha espresso stima per Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ricordando i suoi trascorsi da calciatore e la propria esperienza personale a Sassuolo, ora superata dalla voglia di vincere da tecnico del Palermo.

ORE 11.00 – “Viene la partita più difficile, ci dobbiamo confermare. Affrontiamo la squadra migliore del campionato, non sarà facile. Siamo la squadra con più partite consecutive in gol? Dovevamo migliorare da questo punto di vista rispetto al girone d’andata. Abbiamo alzato il numero di gol presi, concedendo qualcosina in più. Dobbiamo esser bravi a non accorciare la coperta. Col Sassuolo sarà una gara difficile, non concedere a loro è impossibile. I ragazzi fanno il massimo ma di squadra, dal punto di vista offensivo e difensivo, possiamo essere ancora più applicati. Spesso ci allunghiamo”.

ORE 11.03 – “Non abbiamo avuto blackout contro la Salernitana, siamo stati ordinati per 90′. Abbiamo concesso poco anche nel secondo tempo, non possiamo dominare per 95 minuti. Domenica vogliamo confermarci, mantenendo distanze e continuità. La squadra è cresciuta. Col Sassuolo possiamo avere le stesse opportunità ma dipenderà da noi. Dovremo essere bravi e coraggiosi. Nel secondo tempo con la Salernitana abbiamo sbagliato a non segnare il terzo gol. Veniamo da una gara fatta bene, ma è molto poco per quello che vogliamo”.

ORE 11.06 – “Sassuolo con la pancia piena? Me l’aspetto come l’ho visto nelle ultime partite, in ogni transizione vanno in porta. Non verrano con la pancia piena, vorranno far meta. Li rispettiamo ma abbiamo le nostre possibilità”.

ORE 11.07 – “Il risultato fa tanta differenza, dà valore alla prestazione. Col Modena abbiamo fatto un primo tempo incredibile ma non abbiamo vinto. I ragazzi hanno lavorato benissimo anche nelle settimane precedenti alla gara di Salerno. Dobbiamo essere carichi, giochiamo con la squadra più forte del campionato. Abbiamo un obiettivo grande e lo dobbiamo raggiungere”.

ORE 11.09 – “Gomes e Blin hanno fatto bene, non far giocare Ranocchia è difficile. Di tre ne giocheranno due, poi non è importante quanto si gioca, chi entra deve fare di più grazie a chi è in campo. Col Sassuolo dovremo difenderci, ma anche fare la partita. I centrocampisti partecipano in tutte le situazioni offensive e difensive”.

ORE 11.11 – “Niente gol dalla panchina? Ne abbiamo parlato, la squadra aiuta chi entra. Le sostituzioni le farò sempre, chi non gioca è all’altezza di chi gioca. Non sempre chi è entrato ha dato il miglior contributo. Non ho una simpatia per Vasic, ma merita di giocare per come si allena, poi faccio delle scelte. Ogni minuto è prezioso, spesso abbiamo fatto la differenza in negativo. Abbiamo ancora opportunità, col Sassuolo è una grande opportunità. La settimana di lavoro è stata buona. Non porterò 11 giocatori senza panchina come 40 anni fa, le sostituzioni ci sono e vanno fatte. È giusto dar valore ai calciatori, non abbiamo una rosa molto ampia”.

ORE 11.15 – “I playoff sono un nostro obiettivo, siamo noi che ce la dobbiamo giocare. Il Sassuolo sta facendo un altro campionato. Noi siamo una squadra che poteva fare di più ma non è tempo di guardare indietro. L’obiettivo prima era diverso, ma ora la squadra è cresciuta, abbiamo ancora modo di dimostrarlo. La fortuna non viene a caso, dovremo essere bravi e cinici”.

ORE 11.18 – “Fischi? Condizionano se arrivano mentre i ragazzi giocano. In campo non si mettono solo le qualità tecniche e tattiche, tutto passa dalla testa. Se la squadra avesse più leggerezza si esprimerebbe meglio, ma i calciatori sono pagati per andare oltre le difficoltà. Speriamo che i tifosi siano tantissimi col Sassuolo”.

ORE 11.19 – “Stimo Grosso, sta facendo un buon lavoro. Da giocatore mi ha fatto sognare, penso al gol contro la Germania. Ora fa l’allenatore e lo fa bene”.

ORE 11.20 – “Col Sassuolo sarà stimolante, è una squadra forte. Conosco tanto di loro, diversi giocatori li ho allenati. Ho passato lì due anni, con alti e bassi. Sono ricordi, fanno parte dell’esperienza. Sono l’allenatore del Palermo e mi piacerebbe tanto vincere”

ORE 11.21 – “Nicolosi è un ragazzo serio, con qualità. È all’inizio del suo percorso, merita. Tutti i ragazzi delle giovanili si mettono a disposizione, abbiamo sempre attinto dalla Primavera, ogni giorno. Era giusto dargli un premio, che è un premio per il settore giovanile”.

ORE 11.22 – “Nella posizione dove ha giocato Segre, posso schierare Verre o Insigne. Jacopo ha fatto bene a Salerno, si sta allenando bene, ma non è l’unica possibilità in quel ruolo”.

ORE 11.24 – “Pierozzi ha avuto un problemino durante la gara con la Salernitana, ora si allena normalmente con la squadra. Lund è un giocatore con qualità tecniche e mentali, è un martello, in allenamento lo dimostra. Per sua volontà un giorno ha svolto un doppio allenamento. Deve crescere caratterialmente, non riesce ad andare sopra l’errore. Spero che la prestazione di Salerno possa essere un toccasana per lui”.

