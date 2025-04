Palermo – Sassuolo, Dionisi in conferenza stampa / VIDEO

Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, Alessio Dionisi ha evidenziato le difficoltà dell’impegno, definendo gli avversari la squadra migliore del campionato. Il Palermo, reduce dalla buona prestazione di Salerno, è chiamato a confermarsi, migliorando soprattutto l’equilibrio difensivo. Dionisi ha riconosciuto i progressi offensivi rispetto all’andata, ma ha ammonito sulla necessità di maggiore applicazione per reggere l’urto di un Sassuolo capace di colpire in ogni transizione.

Analizzando la gara contro la Salernitana, Dionisi ha sottolineato la solidità della squadra, pur ammettendo l’errore di non aver chiuso il match con il terzo gol. Ha respinto l’idea di un Sassuolo rilassato, aspettandosi invece un avversario determinato. L’allenatore ha ribadito che il risultato dà valore al lavoro settimanale e ha spronato i suoi a mantenere alta la concentrazione, guardando avanti senza rimpianti, con l’obiettivo dei playoff ben chiaro.

Sul fronte formazione, Dionisi ha spiegato che tra Gomes, Blin e Ranocchia due partiranno titolari, elogiando l’impegno di tutta la rosa. Ha sottolineato l’importanza dei cambi, pur riconoscendo che non sempre hanno inciso come sperato. Tra le opzioni sulla trequarti ci sono Segre, Verre e Insigne, mentre tra i giovani ha premiato Nicolosi per l’impegno mostrato. Ha inoltre confermato il recupero di Pierozzi e i progressi di Lund, che deve migliorare nella gestione degli errori.





