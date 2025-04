Serie C girone C, 35a giornata: il Trapani a Latina, il Catania ospita l’Avellino

Nella 35a giornata del Girone C di Serie C il Trapani, in crisi di vittorie, è ospite del Latina che vuole recuperare terreno. Catania quinto che ospita l’Avellino capolista.

IL PROGRAMMA

Sabato 5 aprile 2025

Altamura – Picerno: ore 15.00





JuveU23 – Crotone: ore 15.00

Latina – Trapani: ore 15.00

Domenica 6 aprile 2025

Cavese – Cerignola: ore 15.00

Monopoli – Potenza: ore 15.00

Sorrento – Messina: ore 17.30

Catania – Avellino: ore 19.30

Lunedì 7 aprile 2025

Giugliano – Casertana: ore 20.30