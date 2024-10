Ranieri: “Ho voglia di rimettermi in discussione. Rifiutato più proposte”

Claudio Ranieri conferma ancora di volta di voler tornare in panchina. Il tecnico aveva annunciato il ritiro dai club dopo l’esperienza al Cagliari ma ultimamente sono state diverse le interviste nelle quali afferma la voglia di rimettersi in gioco.

“Confesso che ho voglia di rimettermi in discussione anche se ho già detto di no a più di una proposta. Vediamo se arriva la chiamata di una Nazionale. Non quella italiana: ho la massima fiducia in Spalletti”, ha rivelato Ranieri in un’intervista al Corriere della Sera.

Sull’avventura al Cagliari, dice: “È tutto per me, il mio posto nel mondo. Quando sono arrivato la prima volta ero un giovane tecnico senza certezze e sono stati tre anni bellissimi, dalla Serie C alla A con relativa salvezza. La seconda esperienza è stata diversa. Temevo di deludere la gente, mi sento figlio di quella terra. Poi però mi sono detto: ‘non fare l’egoista’. La squadra aveva bisogno e mi sono lanciato”.





