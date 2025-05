L’Empoli cerca un nuovo allenatore, in corsa anche Corini

Sono giorni di valutazioni in casa Empoli dopo la retrocessione maturata all’ultima giornata di campionato. Il club toscano ha già iniziato a pianificare il futuro e le prime mosse riguarderanno con ogni probabilità la guida tecnica. Il destino di Roberto D’Aversa, infatti, sembra sempre più lontano da Empoli, e iniziano a circolare le prime indiscrezioni su possibili sostituti.

Secondo quanto riportato da La Nazione, tra i nomi presi in considerazione ci sarebbe Eugenio Corini. Il tecnico di Bagnolo Mella è reduce da una breve esperienza alla Cremonese, ma vanta un’importante promozione in Serie A ottenuta con il Lecce nella stagione 2020-21. Prima del passaggio a Cremona, Corini ha allenato il Palermo per due stagioni, prima dell’esonero arrivato il 3 aprile 2024.

Corini, tuttavia, non è l’unico profilo valutato dalla dirigenza empolese. Tra i candidati c’è anche Davide Possanzini, tecnico protagonista della salvezza conquistata con il Mantova. Corteggiato da diversi club di Serie B – e accostato anche al Palermo – Possanzini potrebbe lasciare la panchina lombarda in cerca di una nuova sfida.





