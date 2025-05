Palermo, sfida a due per la panchina: Inzaghi o Vanoli? Pro e contro

Prosegue il toto-allenatori in casa Palermo. Dopo la fine dell’esperienza con Alessio Dionisi – per il quale è probabile una risoluzione consensuale con il club – la corsa alla panchina rosanero si sta stringendo attorno a due nomi: Filippo Inzaghi e Paolo Vanoli, che hanno entrambi conquistato delle promozione dalla B alla A in carriera. I due tecnici sembrano aver preso ‘vantaggio’ rispetto ad altre alternative, comunque ancora in piedi, come Fabio Pecchia e Alberto Gilardino.

Inzaghi sì

Filippo Inzaghi si è affermato come uno dei tecnici più vincenti e preparati della Serie B. Le promozioni conquistate alla guida del Benevento nella stagione 2019-20 e, più recentemente, con il Pisa, ne confermano l’esperienza e la capacità di incidere. Il tecnico avrebbe già rivelato alla dirigenza toscana la sua preferenza di tornare in cadetteria, campionato in cui si esaltano al meglio le sue caratteristiche.

Carismatico, determinato e molto apprezzato da chi ha avuto modo di lavorare con lui, Inzaghi rappresenta una figura forte, in grado di fare la differenza anche sul piano umano. Qualità, queste, che potrebbero rivelarsi all’apparenza ideali per la piazza palermitana, che ha sempre apprezzato. L’ex attaccante del Milan sarebbe il profilo giusto per ridare entusiasmo a tutto l’ambiente e si tratterebbe di un allenatore in grado di reggere la forte pressione.





Oltre al suo profilo da leader, Inzaghi porterebbe in Sicilia anche una visione tecnica ben definita. Il suo 3-5-2 è un sistema collaudato che valorizzerebbe al meglio i talenti offensivi rosanero, come Brunori e Pohjanpalo. Il tecnico piacentino ha sempre cercato calciatori fisici, generosi, disposti a lottare su ogni pallone, ma anche capaci di esprimere qualità. Un mix perfetto per un campionato come la Serie B, dove intensità e carattere fanno spesso la differenza. Le sue idee molto pragmatiche hanno sempre avuto grande successo in cadetteria.

Inzaghi no

Per convincere Inzaghi, il City Group dovrebbe mettere sul tavolo un ulteriore contratto importante, probabilmente sotto forma di triennale a cifre elevate. Un investimento di questo tipo, potrebbe rappresentare una scommessa non priva di rischi, come dimostrato dal precedente con Dionisi, il cui rapporto con la società si è interrotto prima del previsto. E non è da escludere che il tecnico richieda una importante rivoluzione dell’organico, che porterebbe all’ennesima ripartenza in pochi anni.

Un altro punto cruciale per il tecnico piacentino è la visione a lungo termine. Inzaghi cerca un progetto chiaro, strutturato, con obiettivi condivisi e la prospettiva reale di incidere nel breve tempo. Tuttavia, l’allenatore sembra stia dimostrando di essere consapevole che la Serie B è la sua dimensione ideale e una promozione in A, per paradosso, potrebbe complicare la sua permanenza senza adeguate garanzie su programmi e aspettative.

Vanoli sì

Paolo Vanoli, dal canto suo, ha già dimostrato di sapersi misurare con la massima serie, e il suo profilo resta tra i più interessanti sul mercato. Il rapporto con il presidente Cairo è ormai ai ferri corti e potrebbe sfociare in una separazione, aprendo così la strada a un affondo da parte del Palermo. Come Inzaghi, anche Vanoli gode di grande stima nell’ambiente rosanero e propone un sistema di gioco affine, il 3-5-2.

Il tecnico 52enne ritroverebbe inoltre un giocatore che conosce bene: Joel Pohjanpalo, autore di ben 37 gol in due stagioni proprio sotto la sua guida. Vanoli ha idee chiare e un’identità tattica ben definita: in tutte le sue esperienze da allenatore ha puntato sul sistema a due punte, e Palermo rappresenterebbe il contesto ideale per valorizzare questa impostazione, affiancando il finlandese al capitano Brunori.

Fin dal suo arrivo in laguna nel 2022, inoltre, Vanoli ha dimostrato la capacità di incidere immediatamente. Alla sua prima stagione ha ereditato un Venezia in grande difficoltà, riuscendo a risalire la classifica fino all’ottavo posto e centrando i playoff. L’anno successivo, proprio tramite i playoff, è arrivata la promozione in Serie A, dopo un percorso brillante che ha visto i lagunari eliminare anche il Palermo guidato da Eugenio Corini in semifinale. Anche la partenza col Torino è stata sprint, poi l’infortunio di Duvan Zapata ha complicato tutto.

Vanoli no

Va detto che, in Serie B, l’esperienza di Vanoli è ancora limitata: appena due stagioni all’attivo, entrambe con il Venezia. Un curriculum senz’altro positivo, ma inferiore per continuità e profondità a quello di Inzaghi, che nella categoria si è ormai affermato come uno specialista. Da questo punto di vista, Vanoli rappresenterebbe quindi un’opzione più rischiosa.

Anche nel suo caso, sarebbe necessario un investimento importante da parte della società, sia sul piano contrattuale sia nella costruzione della rosa. Il Palermo, infatti, ha iniziato la scorsa stagione puntando su un 4-3-3, poi abbandonato in corso d’opera: per adattarsi al 3-5-2 di Vanoli, servirebbe rivedere profondamente l’organico, con innesti mirati a sostenere un’idea di gioco molto diversa da quella proposta da Dionisi.

L’allenatore è inoltre reduce da un finale di stagione tutt’altro che brillante. Il Torino ha raccolto una sola vittoria nelle ultime nove giornate, contro l’Udinese il 23 aprile. Non a caso, il presidente Cairo si è detto apertamente deluso nel post-partita della sconfitta contro la Roma, evidenziando un malcontento che ha probabilmente segnato la fine dell’esperienza del tecnico sulla panchina granata.

