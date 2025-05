Palermo, salgono le quotazioni di Inzaghi: l’allenatore preferisce restare in Serie B

Nel casting per il nuovo allenatore del Palermo, un nome sta prendendo sempre più quota: quello di Filippo Inzaghi. Reduce dalla promozione in Serie A con il Pisa, l’allenatore avrebbe espresso la volontà di restare in Serie B, aprendo così alla possibilità di guidare i rosanero nella prossima stagione. Le sue quotazioni sono in netto rialzo e il suo profilo piace sempre di più alla dirigenza siciliana.

Inzaghi verso l’addio al Pisa

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, Inzaghi e il Pisa potrebbero dirsi addio nonostante la promozione in Serie A. L’allenatore ha comunicato alla dirigenza la sua preferenza per restare in Serie B, dove il Palermo lo starebbe corteggiando per affidargli la panchina con l’obiettivo di puntare alla promozione diretta. Tuttavia, la situazione è vincolata al contratto in essere: con la promozione è scattato il rinnovo automatico fino al 2027 e servirà quindi un accordo tra le due società per sbloccare l’operazione.

Il Pisa, deluso dalla scelta di Inzaghi, non si è fatto trovare impreparato e ha già avviato i primi contatti per trovare un sostituto. Tra i nomi presi in considerazione ci sono quelli di Alberto Gilardino, attualmente alla ricerca di un nuovo progetto dopo l’esperienza al Genoa, Andrea Pirlo, reduce da una stagione altalenante alla Sampdoria, e Paolo Zanetti, il cui futuro al Verona resta incerto. La separazione tra Inzaghi e il club toscano sembra sempre più probabile.





Gli altri nomi sul taccuino

Inzaghi è uno dei candidati principali per la panchina del Palermo, ma non è l’unico profilo seguito dal direttore sportivo Carlo Osti. Tra i nomi in lizza ci sono anche Paolo Vanoli, che potrebbe presto lasciare il Torino, e Fabio Pecchia, recentemente esonerato dal Parma. Restano inoltre sotto osservazione Giovanni Stroppa e Luca D’Angelo, entrambi impegnati nella corsa all’ultima promozione in Serie A. I prossimi giorni saranno determinanti per definire la scelta del nuovo allenatore rosanero.

