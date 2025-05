Athletic Club Palermo, l’incasso di “Palermo Legends” all’Associazione Francesco Foresta OdV

Emozioni, solidarietà e beneficienza. Sono gli obiettivi centrati da “Palermo Legends”, la serata-evento organizzata lo scorso 18 maggio allo stadio Favazza di Terrasini dall’Athletic Club Palermo e il suo sponsor Escort Advisor, per celebrare la storica promozione in Serie D.

Divertimento e tanto calore insieme alle leggende rosanero Luca Toni e Stefano Sorrentino, ma soprattutto l’obiettivo benefico visto che l’intero incasso è stato devoluto all’Associazione Francesco Foresta OdV, impegnata nel supporto dei malati oncologici e le loro famiglie.

Complessivamente sono stati raccolti e donati all’associazione 1.650 euro: la consegna dell’assegno è avvenuta nella giornata di ieri, martedì, 27 maggio, presso la sede dell’Athletic Club Palermo a Donata Agnello, moglie del giornalista scomparso 10 anni fa e presidentessa dell’Associazione Francesco Foresta OdV, e Gaetano Conte, presidente dell’Athletic Club Palermo.





Oltre all’assegno, il club e lo sponsor Escort Advisor hanno regalato all’Associazione una maglia da gara con la cifra raccolta e il cognome Foresta, in memoria dell’ex vice capo redattore del Giornale di Sicilia e fondatore del mensile I Love Sicilia e del quotidiano online LiveSicilia.

“Con ‘Palermo Legends’ abbiamo unito sport, passione e solidarietà, sostenendo con profondo entusiasmo l’Associazione Francesco Foresta OdV nella sua preziosa missione – spiega Gaetano Conte, presidente dell’Athletic Club Palermo – Il club da sempre è vicino al territorio e cerca di sostenere quei progetti e iniziative che possono dare un reale contributo alla città di Palermo. Un sentito ringraziamento va a Escort Advisor per il sostegno concreto, a Luca Toni e Stefano Sorrentino e a tutti coloro che hanno contribuito con impegno e passione alla riuscita di questo evento meraviglioso”.

“È stato un grandissimo piacere per me – aggiunge Donata Agnello – ricevere questa donazione da parte di un club dilettantistico in ascesa e così impegnato nel sociale attraverso attività concrete volte al contenimento della povertà educativa di tanti ragazzi palermitani. Auspico sia stata la prima di una lunga serie di collaborazioni dato il comune intento di sostenere il territorio e noi, in particolare, le famiglie dei malati oncologici fuori sede. Ringrazio Luca Toni e Stefano Sorrentino per l’entusiasmo con il quale hanno sposato l’iniziativa e mi auguro ci siano altre occasioni di incontro”.

“Siamo profondamente orgogliosi di aver sostenuto una serata così speciale come “Palermo Legends”, dove sport, emozioni e solidarietà si sono intrecciati per un obiettivo comune. Vedere le tribune animate dall’entusiasmo dei tifosi e la generosità di tutti i partecipanti ci ha ricordato quanto sia importante restituire valore al territorio e sostenere chi affronta momenti difficili – commenta Mike Morra, Ceo di Escort Advisor – La donazione all’Associazione Francesco Foresta OdV rappresenta per noi un gesto concreto di vicinanza e responsabilità sociale. Ringraziamo l’Athletic Club Palermo, le leggende rosanero e tutti coloro che hanno reso possibile questa iniztiva: insieme abbiamo dimostrato che il calcio può fare la differenza anche fuori dal campo”.

