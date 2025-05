Rastelli: “Playoff Serie B, Spezia e Cremonese sono le più attrezzate. Anche il Palermo lo era”

Massimo Rastelli, ex allenatore di Cremonese e Cagliari tra le altre, è stato intervistato per TuttoB e ha parlato dei playoff di Serie B, citando anche il Palermo tra le squadre più attrezzate che sarebbero potute arrivare fino in fondo.

“Spezia e Cremonese sono le squadre più attrezzate del lotto, insieme al Palermo che però è uscito al primo turno. Certo, sappiamo che ai playoff è importante anche arrivarci in buone condizioni psico-fisiche e che gli episodi possono spostare gli equilibri, ma credo che alla fine le due finaliste abbiano dimostrato di essere le più forti”, dice l’allenatore.

Rastelli parla della finale tra Spezia e Cremonese: “Hanno le stesse probabilità di vittoria, in quanto entrambe sono formazioni esperte, di qualità e imbottite di giocatori forti, in grado di determinare con una giocata. E poi La Spezia e Cremona sono due piazze molto importanti, due ambienti ‘caldi’. È difficile azzardare previsioni… Gli episodi e i dettagli faranno la differenza”.





