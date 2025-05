Pairetto designato per la finale playoff, Bergonzi: “È stato l’arbitro peggiore”

La designazione di Luca Pairetto per arbitrare Cremonese – Spezia, andata della finale playoff di Serie B in programma allo stadio “Zini”, ha scatenato accese polemiche. I tifosi liguri non hanno dimenticato alcuni precedenti controversi legati al fischietto torinese, giudicati determinanti e ancora oggi fonte di amarezza.

E a rincarare la dose ci ha pensato Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A, che ai microfoni di Rai Sport ha attaccato duramente la scelta dell’AIA: “Pairetto è stato il peggior arbitro della Serie A 2024-2025. Non lo dico per antipatia, ma per dati, atteggiamento e rendimento: non è mai stato accettato dai calciatori”.

Precedenti che pesano con lo Spezia

A rendere ancora più tesa l’atmosfera, ci sono due episodi ben precisi. Il primo, recente, riguarda un contestato rigore concesso al Bari in un match di questa stagione: il contatto tra Gori e l’attaccante avversario fu minimo, ma bastò per determinare l’assegnazione del penalty. Il secondo, più doloroso, risale alla Spezia – Lazio del 2021-22 in Serie A, con il gol di Acerbi convalidato nonostante una chiara posizione di fuorigioco. Una svista che, nonostante l’utilizzo del VAR, rappresenta per molti uno degli errori più clamorosi degli ultimi anni.





