Roberto Floriano non è più il direttore sportivo del Caravaggio / UFFICIALE

Roberto Floriano non è più il direttore sportivo del Caravaggio. La società ha annunciato l’interruzione del rapporto anche con l’allenatore Andre Rota. La decisione è arrivata dopo una stagione estremamente deludente, conclusa con la retrocessione dall’attuale Girone C di Serie D. Decisivo è stato il k.o. nel playout contro il Ciserano Bergamo, che ha condannato il Caravaggio al ritorno nel campionato di Eccellenza.

Per l’ex attaccante del Palermo si trattava della prima esperienza da dirigente sportivo, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Un’annata complicata, in cui la squadra non è mai riuscita a trovare continuità né identità, chiudendo con un bilancio negativo sia sul piano dei risultati che sul fronte della programmazione tecnica.

L’addio di Floriano, arrivato dopo appena una stagione, segna quindi la fine di un progetto che non è mai decollato. Ora il Caravaggio dovrà ripartire da zero, con l’obiettivo di ricostruire un ambiente competitivo e provare a risalire subito in Serie D.





IL COMUNICATO UFFICIALE

la società USD Caravaggio comunica che non proseguirà il rapporto di collaborazione con l’allenatore della prima squadra, sig. Andrea Rota e con il Direttore Sportivo sig. Roberto Floriano.

Ad Andrea e Roberto va un sincero ringraziamento per il lavoro svolto durante la stagione calcistica 2024/25 ed augura loro il meglio per il futuro umano e sportivo.

