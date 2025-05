Nissa, Campanella: “Stagione buona, resta il rammarico per non avere agganciato i playoff”

La Nissa è stata tra le rivelazioni dell’ultimo campionato di Serie D girone I, da neopromossa è arrivata a ridosso della zona playoff. Ne abbiamo parlato con il tecnico Giovanni Campanella.

Un bilancio del vostro campionato?

“Sicuramente è un bilancio positivo, ci siamo tolti qualche soddisfazione e abbiamo avuto un buon andazzo. Penso che il nostro campionato merita un bell’8 pieno”.





Cosa è mancato per agganciare il treno playoff?

“Sicuramente c’è un bel po’ di rammarico, in me come in tutti i ragazzi non lo nego. Ci è mancato ad un certo punto la giusta mentalità e quella personalità che fa fare la differenza nelle partite decisive. Dispiace non avere agganciato i playoff ma il bilancio della stagione, ribadisco, resta più che positivo”.

Un parere sulla regola degli Under?

“Fino alla scorsa stagione c’era l’obbligo di schierarne quattro, adesso tre, a conti fatti penso sia cambiato veramente poco e non so se in meglio. Gli Under sono importanti, compongono praticamente mezza rosa, ma se non sono veramente bravi rischi molto. A mio parere, occorrerebbe ridurre ancora il numero”.

C’è un momento di questa stagione che rimarrà nella memoria?

“Indubbiamente una particolare partita. Mi riferisco a quella con la Scafatese, una partita difficilissima in cui siamo andati sotto ma abbiamo rimontato e vinto nel finale. Con questi tre punti ci siamo avvicinati tantissimo alla zona alta della graduatoria”.

Ha già avuto contatti per la prossima stagione?

“Il campionato è finito da poco, al momento non ho avuto contatti. Vedremo cosa riserverà il futuro”.