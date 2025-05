Modica, Cacciola: “Abbiamo le carte in regola per vincere i playoff, vogliamo la Serie D”

Si è già alzato il sipario sulla fase nazionale dei playoff per tentare l’approdo in Serie D ed il Modica è partito benissimo con i lucani dell’Elettra Marconia, regolati all’andata per 2-0. Ne abbiamo parlato con uno dei simboli rossoblù, il capitano Gabriele Cacciola.

Campionato ottico, forse c’è un poco di rammarico per il mancato aggancio al vertice.

“Abbiamo fatto un buon campionato che poteva diventare eccellente se non avessimo perso qualche punto di troppo durante la stagione. Nonostante questo, a un mese dalla fine, prima dello scontro diretto, eravamo a +3 sul Milazzo, ma non siamo stati bravi, e fortunati, a gestire questo vantaggio fino alla fine”.





Adesso un nuovo mini-torneo.

“È cominciato un nuovo percorso che può portarci all’obiettivo prefissato ad inizio campionato. Siamo consapevoli che è molto difficile, ma ci crediamo e abbiamo la consapevolezza di avere le potenzialità per riuscirci. Fisicamente e mentalmente stiamo bene. Io in primis ci tengo in particolare perché ormai sono molto legato a questa città, quando vent’anni fa mio papà giocava qua e hanno vinto il campionato vivevamo proprio qui e ho vissuto il primo anno di elementari”.

In ballo per la promozione anche tuo papà,che guida il Gela.

“Così come noi, anche il Gela ha un’ottima squadra, ben allenata e con una piazza che merita ben altre categorie. Per fortuna di mio padre quest’anno le siciliane non si possono incontrare per l’accesso alla D, sarebbe stato davvero brutto vederlo perdere contro di me (ride, ndr). Scherzi a parte, speriamo che alla fine di questi playoff entrambe le siciliane possano festeggiare la Serie D, così da avere doppia festa anche in casa Cacciola”.

Che partita sarà quella del ritorno con il Marconia?

“In questa fase si va a giocare contro squadre di altre regioni e gironi, per cui mi aspetto una gara impegnativa. Sicuramente il risultato dell’andata ci ha spianato la strada, ma guai a rilassarsi, il lavoro non è ancora terminato. Domenica dobbiamo anche sfruttare il fattore casalingo. Per noi il nostro pubblico è sempre un valore aggiunto”.