Palermo, i tifosi votano Brunori come miglior giocatore della stagione

Matteo Brunori è stato eletto miglior calciatore del Palermo per la stagione 2024-25, secondo quanto stabilito dal sondaggio ufficiale del club, al quale hanno partecipato oltre 2.000 tifosi. Il capitano rosanero, già MVP del mese in quattro occasioni, si è aggiudicato anche il riconoscimento finale come giocatore più rappresentativo della stagione. Un premio che celebra il carisma e il contributo offensivo del numero 9.

Tuttavia, la scelta di Brunori come miglior giocatore assume un valore emblematico, se si considera che per la parte iniziale della stagione è stato spesso relegato in panchina. Solo da gennaio in avanti il centravanti ha trovato continuità e spazio, contribuendo con gol e prestazioni alla rincorsa playoff. Il fatto che un calciatore impiegato stabilmente solo nella seconda metà del campionato sia risultato il più votato dai tifosi racconta molto dell’andamento deludente della squadra.

Nessun altro giocatore è riuscito a imporsi con regolarità, né a guadagnarsi un consenso stabile da parte del pubblico. La vittoria di Brunori è lo specchio di una stagione priva di veri protagonisti e segnata da prestazioni discontinue e scelte tecniche discutibili.





I numeri di Brunori

Fino a dicembre, Brunori aveva messo a segno un solo gol, su rigore contro la Juve Stabia, complice l’utilizzo ridotto e le frequenti panchine. Il suo ritorno da titolare è avvenuto nella gara contro il Bari e da quel momento in poi ha ritrovato continuità e incisività, realizzando 8 reti nella seconda parte della stagione.

Il suo campionato si è chiuso con 9 gol complessivi, un bottino nettamente inferiore rispetto alle due stagioni precedenti in cui aveva segnato 17 reti in ciascun torneo. Nonostante il rendimento altalenante e le difficoltà iniziali, le sue prestazioni nella seconda metà dell’anno si sono rivelate fondamentali per la conquista dei playoff da parte del Palermo.

