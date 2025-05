Monza, Galliani annuncia: “Cambieremo allenatore”. In corsa c’è anche Mignani

Dopo la retrocessione, il Monza si prepara a voltare pagina. A confermarlo è stato l’amministratore delegato Adriano Galliani, intervenuto sul palco del Golden Boy a Solomeo e poi ai microfoni di Sky Sport. Galliani ha ringraziato Alessandro Nesta per il lavoro svolto, ma ha chiarito che il club è pronto a cambiare guida tecnica: “Stimo Nesta come uomo e allenatore, ma dopo una retrocessione è giusto separarsi”. La società, infatti, ha già avviato i contatti con diversi tecnici per impostare il nuovo progetto.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la lista dei candidati alla panchina brianzola comprende tre nomi: Paolo Bianco, Massimo Pagliuca e Michele Mignani. L’ex Palermo rappresenta un profilo solido, con esperienza in Serie B, categoria in cui il Monza vuole recitare un ruolo da protagonista.

Nel suo intervento, Galliani ha anche condiviso aneddoti personali e ricordi della sua lunga carriera, citando Silvio Berlusconi come maestro di vita e Marco Van Basten come il miglior acquisto della sua esperienza al Milan. Ma lo sguardo è ora rivolto al futuro del Monza: “Abbiamo tanta voglia di riportare questa squadra dove merita”, ha sottolineato con fermezza.





Il nome del nuovo allenatore sarà annunciato nelle prossime settimane, ma la scelta sarà cruciale per le ambizioni del club. Dopo l’amara retrocessione, il Monza vuole ripartire con idee chiare, entusiasmo e un tecnico capace di guidare la rinascita.

LEGGI ANCHE

PALERMO, SALGONO LE QUOTAZIONI DI INZAGHI

PALERMO, SETTORE GIOVANILE E FEMMINILE IN STAND-BY