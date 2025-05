Il Chelsea di Maresca vince la Conference League, battuto il Betis

Il Chelsea supera il Betis Siviglia 1 a 4 in rimonta e conquista la UEFA Conference League 2024-25. Una grande prova di forza per la squadra di Enzo Maresca, che torna a sollevare un trofeo europeo a quattro anni di distanza dalla Supercoppa vinta contro il Villarreal nel 2021. Con il trionfo alla Tarczynski Arena di Wroclaw, i Blues entrano nella storia diventando il primo club capace di vincere tutte e cinque le principali competizioni UEFA per club.

La gara

Il Betis parte subito con grande intensità e sblocca la finale dopo appena 9 minuti: Ezzalzouli, servito da Isco, controlla con il destro e con un preciso diagonale mancino insacca nell’angolo lontano, dove Jorgensen non può arrivare. La gara si accende fin da subito, con occasioni da entrambe le parti, ma all’intervallo sono gli spagnoli a rientrare negli spogliatoi in vantaggio.

Nel secondo tempo il Chelsea alza il ritmo fin dalle prime battute. Dopo venti minuti della ripresa, arriva il pareggio: Enzo Fernández insacca un colpo di testa su un perfetto cross mancino di Cole Palmer. Rinfrancati dal gol, gli uomini di Maresca provano a sfruttare il momento positivo e dopo soli cinque minuti dal gol del pareggio, é Nicholas Jackson a completare la rimonta sull’ennesimo assist delizioso di Palmer. Sancho e Caicedo, infine, chiudono i conti.





Primo trofeo europeo da allenatore per Maresca

Per Enzo Maresca, ex centrocampista del Palermo, si tratta del primo trofeo europeo da allenatore. Fino ad ora i suoi successi si erano limitati al panorama nazionale, con la promozione in Premier League ottenuta alla guida del Leicester nella stagione 2023-24 e la vittoria della Premier League 2 con l’U23 del City nel 2021.

Quella di quest’anno rappresenta dunque la seconda grande soddisfazione stagionale per il tecnico 45enne: dopo aver riportato il Chelsea in Champions League, assente dal 2023, può ora festeggiare anche la conquista della Conference League.