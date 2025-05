Van Bommel offerto al Pisa: primo nome in caso di addio a Inzaghi

Il Palermo continua a monitorare Filippo Inzaghi come possibile nuovo allenatore per la stagione 2025/2026. Intanto, il Pisa — neopromosso in Serie A — inizia a guardarsi intorno: la dirigenza vuole muoversi in anticipo e valutare alternative in caso di ribaltamento in panchina.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, un agente italiano avrebbe recentemente proposto ai nerazzurri il profilo di Mark van Bommel. L’ex centrocampista di Milan e Bayern Monaco sarebbe il primo nome in caso di addio a Inzaghi.

Van Bommel è reduce dall’esperienza all’Anversa, dove è rimasto per due stagioni, vincendo una Coppa del Belgio, un campionato belga e una Supercoppa. Nell’ultima annata ha chiuso al quinto posto con 46 punti in classifica.





LEGGI ANCHE

PALERMO, ALTRO CHE YAMAL: SETTORE GIOVANILE E FEMMINILE IN STAND-BY