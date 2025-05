Regolamento Pescara – Audace Cerignola: cosa succede in caso di pareggio, gol in trasferta, chi passa, come funziona / Playoff Serie C

Tutto pronto per la sfida di ritorno tra Pescara e Audace Cerignola, valida per la semifinale dei playoff di Serie C. Il fischio d’inizio è fissato per mercoledì 28 maggio alle ore 20.00, nella suggestiva cornice dello stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia, davanti a oltre 15.000 spettatori attesi.

Dopo il netto 4 – 1 dell’andata in favore dei Delfini, i pugliesi sono chiamati all’impresa. Ma cosa succede in caso di pareggio o risultato in bilico? Vediamo come funziona il regolamento, chi si qualifica e se valgono i gol in trasferta.

📜 Regolamento semifinale Playoff Serie C: come funziona

Le semifinali dei playoff Serie C si disputano con gare di andata e ritorno, senza alcun vantaggio legato al piazzamento in classifica. Ecco i punti chiave:





❌ Non esistono teste di serie

❌ I gol in trasferta NON valgono doppio

❌ Non vale la posizione in classifica della regular season

➡️ Avanza in finale la squadra che ottiene il miglior punteggio complessivo tra andata e ritorno.

➡️ In caso di parità di punteggio, si valuta la differenza reti.

➡️ Se la differenza reti è pari, si va a:

⏱️ Due tempi supplementari da 15 minuti

🎯 Eventuali calci di rigore

🔍 Cosa succede in caso di pareggio o risultati specifici

🐬 Il Pescara passa in finale se:

✅ Vince o pareggia con qualsiasi risultato

✅ Perde con massimo 2 gol di scarto

✅ Perde con 3 gol di scarto al 90’, ma nei supplementari:

pareggia

perde con massimo 2 gol

vince

✅ Perde con 3 gol di scarto al 120’ e vince ai rigori

💛 L’Audace Cerignola accede alla finale se:

✅ Vince con 4 gol di scarto nei 90’ (es. 5-1, 6-2…)

✅ Vince con 3 gol di scarto al 90’ (es. 3-0, 4-1…) e poi:

Vince con almeno 4 gol di scarto nei supplementari

Vince ai rigori dopo il 120’

❌ In nessun caso il Cerignola si qualifica con un pareggio o una vittoria di misura: serve un’impresa da grande squadra.

❓ Vale la regola dei gol in trasferta?

No, i gol segnati in trasferta non hanno valore doppio. A contare è solo il totale delle reti segnate nelle due partite.

📌 Riepilogo: regolamento Pescara – Cerignola

🔹 Non contano gol in trasferta

🔹 Nessun vantaggio da teste di serie o classifica

🔹 In caso di parità complessiva ➡️ Differenza reti

🔹 In caso di ulteriore parità ➡️ Supplementari + Rigori

🏆 Cosa c’è in palio

Il Pescara sogna il ritorno tra i cadetti, dopo stagioni travagliate. L’Audace Cerignola, invece, vuole scrivere la storia e raggiungere una finale insperata. Al fischio finale di mercoledì sera, solo una delle due continuerà il cammino verso la promozione in Serie B 2025/2026.