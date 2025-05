Regolamento Ternana – Vicenza: cosa succede in caso di pareggio, gol in trasferta, chi passa, come funziona / Playoff Serie C

La sfida tra Ternana e Vicenza è tra le più attese della stagione: dopo lo 0-0 dell’andata al Menti, tutto è ancora in bilico. La gara di ritorno, in programma mercoledì 28 maggio alle 20.00 allo stadio Libero Liberati di Terni, deciderà chi accederà alla finalissima dei playoff di Serie C. Ma cosa succede in caso di pareggio? Vale la regola dei gol in trasferta? C’è una testa di serie che ha vantaggi? Vediamolo nel dettaglio.

🧾 Regolamento Semifinali Playoff Serie C: come funziona

A differenza dei turni precedenti, nelle semifinali dei playoff di Serie C:

❌ Non ci sono teste di serie

❌ Non vale la regola dei gol in trasferta

❌ Non conta la posizione in classifica nella regular season

Questo significa che si riparte alla pari. I confronti sono articolati su gare di andata e ritorno, e non esistono vantaggi automatici per alcuna squadra in caso di parità.





⚽ Chi passa in caso di pareggio tra Ternana e Vicenza?

Ecco tutti gli scenari:

🔹 Se una delle due squadre vince il ritorno al Liberati, accederà direttamente alla finale.

🔹 Se la gara di ritorno finisce in pareggio (sia 0-0 che 1-1, 2-2 ecc.), NON passa chi segna fuori casa.

🔹 In caso di parità complessiva di punteggio, si applica la differenza reti nelle due gare.

🔹 Se anche la differenza reti è pari, si andrà a:

⏱️ Tempi supplementari (2 da 15 minuti)

🎯 Calci di rigore (se l’equilibrio persiste)

❌ Gol in trasferta: valgono doppio?

La risposta è NO. Anche se il Vicenza pareggiasse con gol a Terni (es. 1-1 o 2-2), non otterrebbe la qualificazione automatica. La regola dei gol segnati fuori casa non è valida né in questa fase dei playoff Serie C, né nelle coppe europee da diverse stagioni.

👉 Di conseguenza, qualsiasi pareggio – con o senza gol – porterà ai supplementari.

📌 Riepilogo: cosa succede in caso di pareggio in Ternana – Vicenza

🔸 Nessuna squadra parte avvantaggiata

🔸 Gol in trasferta non valgono doppio

🔸 In caso di parità complessiva ➡️ differenza reti

🔸 Se resta la parità ➡️ supplementari + rigori

🏆 Cosa c’è in palio

Chi vince tra Ternana e Vicenza accede alla finale dei playoff Serie C, ultima tappa verso la promozione in Serie B 2025/2026. Per il Vicenza sarebbe la seconda finale consecutiva, mentre per la Ternana sarebbe la prima nella nuova formula con 28 squadre. L’atmosfera si preannuncia caldissima: al Libero Liberati è atteso il pubblico delle grandi occasioni.