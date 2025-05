Pescara – Audace Cerignola in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Playoff Serie C

Clima da finale e stadio sold out per Pescara – Audace Cerignola, semifinale di ritorno dei playoff di Serie C, in programma mercoledì 28 maggio alle ore 20.00 allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia. I Delfini, forti del roboante 4 – 1 dell’andata, cercano la conferma davanti al loro pubblico per strappare il pass per la finalissima. I pugliesi, invece, sono chiamati a una vera impresa sportiva.

📡 Pescara – Cerignola: dove vederla in diretta TV e streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport, più precisamente sul canale:

📺 Sky Sport 253

Per chi vuole seguire la partita in mobilità o via internet, è disponibile la diretta streaming attraverso:





📱 Sky Go (per abbonati Sky)

🌐 NOW TV (servizio in abbonamento)

🌍 FIFA+ (piattaforma ufficiale della FIFA, in chiaro per utenti registrati)

🕗 Pescara – Cerignola: orario e data della semifinale

📅 Data: mercoledì 28 maggio 2025

🕗 Ora del calcio d’inizio: 20

🏟️ Stadio: Adriatico-Giovanni Cornacchia, Pescara

🔥 Pescara gestisce, Cerignola deve rimontare

La sfida è tutta da vivere: il Pescara di Silvio Baldini, dopo il netto successo per 4 – 1 all’andata al Monterisi, ha un vantaggio rassicurante, ma non può permettersi cali di tensione. L’Audace Cerignola, guidata da Giuseppe Raffaele, dovrà vincere con almeno tre reti di scarto per allungare il match ai supplementari, e con quattro gol per centrare la qualificazione diretta.

Sugli spalti si prevede un’atmosfera elettrizzante: oltre 15.000 tifosi sono attesi per sostenere i biancazzurri in quella che potrebbe essere la serata della svolta.

📌 Riepilogo completo: Pescara – Audace Cerignola

🔹 Partita: Pescara – Audace Cerignola

🔹 Competizione: Playoff Serie C 2025 – Semifinale di ritorno

🔹 Data: Mercoledì 28 maggio

🔹 Ora: 20.00

🔹 Stadio: Adriatico-Giovanni Cornacchia, Pescara

🔹 Canale TV: Sky Sport 253

🔹 Streaming: Sky Go, NOW TV, FIFA+