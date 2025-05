Ternana – Vicenza, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Playoff Serie C

È tutto pronto per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C tra Ternana e LR Vicenza, in programma mercoledì 28 maggio alle ore 20.00 allo stadio “Libero Liberati” di Terni. Dopo lo 0 – 0 dell’andata al “Menti”, i giochi sono ancora apertissimi: in palio c’è l’accesso alla finalissima per la promozione in Serie B.

📡 Ternana – Vicenza: dove vederla in diretta TV e streaming

La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre. Per chi ha un abbonamento Sky, la diretta sarà disponibile anche su:

📺 Sky Sport Calcio (canale 202)





📺 Sky Sport 252

Per chi preferisce lo streaming, ecco tutte le opzioni disponibili:

💻 RaiPlay (gratuito, previa registrazione)

📱 Sky Go (per abbonati Sky)

🌐 NOW TV (in abbonamento)

🌍 FIFA+ (piattaforma ufficiale della FIFA)

🕗 Orario Ternana – Vicenza

La diretta inizierà alle ore 20.00 di mercoledì 28 maggio 2025, con un ampio prepartita per analizzare le formazioni, le statistiche e tutte le ultime notizie live dal campo.

⚔️ Una sfida da dentro o fuori: chi va in finale?

L’andata si è chiusa 0 – 0, lasciando tutto aperto. Allo stadio “Libero Liberati”, la Ternana di Fabio Liverani punta sull’effetto casa per superare il solido Vicenza di Stefano Vecchi. In caso di nuovo pareggio, si procederà con:

⏱️ Tempi supplementari

🎯 Calci di rigore

🔴 La Ternana cerca la sua prima finale nella formula a 28 squadre.

⚪ Il Vicenza punta alla seconda finale consecutiva, forte di una rosa esperta e compatta.

📌 Riepilogo: info utili su Ternana – Vicenza

📅 Data: Mercoledì 28 maggio 2025

🕗 Ora: 20.00

🏟️ Stadio: Libero Liberati, Terni

📺 TV: Rai Sport, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252

💻 Streaming: RaiPlay, Sky Go, NOW TV, FIFA+

🏆 Evento: Semifinale ritorno Playoff Serie C