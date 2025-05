CorSport – “Inzaghi incontra il Pisa. Ma Palermo lo aspetta”

“Il Palermo vuole Pippo Inzaghi. Il tecnico reduce dalla promozione in A col Pisa è in cima alla lista di preferenze della società rosanero”. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport che si sofferma sul mercato e soprattutto sul prossimo tecnico rosanero.

Si parla di un interesse concreto per l’allenatore che potrebbe clamorosamente chiudere il suo rapporto col Pisa dopo averlo portato in A. Oggi il summit col club per capire il futuro, con Inzaghi che chiederà circa 6 innesti per la stagione.

Si parla anche della formula di acquisto, col Palermo pronto a offrire un triennale. “Il Palermo, oltretutto, non lascia indifferente il diretto interessato. Inzaghi, partito nei giorni scorsi per Formentera e tornato a Pisa proprio per l’incontro con la società nerazzurra, è affascinato dalla realtà palermitana”, si legge.