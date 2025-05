Dionisi e il Palermo, probabile una separazione “consensuale”

Chiusa la stagione 2024/25, non solo con l’eliminazione dai playoff di Serie B ma anche con l’ultimo allenamento tenutosi a Torretta, per il Palermo è già tempo di pensare al futuro. Una delle priorità del club rosanero è risolvere la questione allenatore, partendo ovviamente da Alessio Dionisi.

Il tecnico ha altri due anni di contratto, ma la sua permanenza in rosanero non è più un’opzione: secondo quanto riportato dall’Ansa, nei prossimi giorni l’entourage di Dionisi si incontrerà con il Palermo per discutere una possibile separazione consensuale con la rescissione del contratto.

Per quanto riguarda le altre figure societarie, il club sta scegliendo la strada della continuità: sembra ormai confermata la figura di Giovanni Gardini come amministratore delegato e si lavora anche per quella di Carlo Osti come direttore sportivo.





