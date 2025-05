Moreo: “Dionisi allenatore molto valido, spero nel Palermo in Serie A. Su Inzaghi…”

Parla Stefano Moreo, attaccante del Pisa e protagonista della splendida cavalcata dei toscani verso la Serie A. Intervistato da PianetaSerieB, il centravanti ha affrontato diversi temi: dal suo pensiero su Alessio Dionisi – ormai ai saluti col Palermo – al passato coi rosa, fino rapporto con l’attuale tecnico nerazzurro Filippo Inzaghi.

“Dionisi è un tecnico molto valido – ha dichiarato Moreo -. L’ho avuto per un anno all’Empoli e in quella stagione ha fatto davvero bene. È stato un grande allenatore per noi, e le sue qualità sono indiscutibili”.

Parole sentite anche sulla sua esperienza in rosanero: “Amo Palermo e amo la città – ha raccontato -. Spero davvero che possano tornare in Serie A. Io ci ho provato, ma non ce l’ho fatta. Lì circolano molti soldi, le aspettative sono altissime e forse non sempre è facile gestirle. Alla fine, però, in campo ci vanno i giocatori. Dispiace, perché Palermo merita il meglio e mi auguro che in futuro riescano a rimettersi in carreggiata”.





Infine, grande stima per il suo attuale allenatore, Filippo Inzaghi: “La sua voglia di vincere non è mai cambiata, così come la sua determinazione nel mettersi in gioco. Questa energia la trasmette a tutta la squadra. Come allenatore è cresciuto tantissimo: in Serie B è sicuramente tra i più vincenti degli ultimi anni. Ha sempre avuto una grande capacità di gestione del gruppo, ma oggi è migliorato molto anche nella proposta di gioco”.

