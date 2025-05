Palermo, ultimo allenamento stagionale a Torretta: Dionisi saluta

Ultima seduta di allenamento questa mattina a Torretta per il Palermo, che ha ufficialmente chiuso la stagione agonistica. Un momento che ha assunto i contorni di un addio, quello di Alessio Dionisi, sempre più vicino a lasciare la panchina rosanero. L’allenatore ha salutato la squadra al termine della seduta. Manca ancora l’ufficialità, ma l’addio sembra ormai scontato.

Si chiude così un’esperienza iniziata con ambizioni e buoni propositi, ma mai realmente decollata. Dionisi era arrivato a inizio stagione per dare nuova linfa al progetto, con l’obiettivo di portare il Palermo a lottare per la promozione in Serie A. Tuttavia, la squadra ha faticato a trovare continuità e identità, restando ben lontana dagli obiettivi fissati dalla società a inizio anno.

Il rapporto tra il tecnico e l’ambiente non è mai realmente sbocciato. La gestione del gruppo non ha convinto e neanche i risultati sul campo hanno dato ragione all’ex Sassuolo. Resta ora da capire in che termini avverrà la separazione: se con un esonero o con una risoluzione consensuale del contratto, che lo legherebbe ancora per due anni al club.





Con l’addio ormai imminente di Dionisi, il Palermo si prepara a voltare pagina. Si è aperta la ricerca del prossimo allenatore e in prima linea ci sarà Carlo Osti, direttore sportivo subentrato a gennaio, sempre più vicino alla conferma. Sarà con ogni probabilità lui a guidare il nuovo corso rosanero, per impostare una stagione che segni un vero rilancio.

Il passo successivo sarà la costruzione di una rosa rinnovata. Diversi giocatori potrebbero lasciare il club, mentre altri saranno valutati durante il ritiro estivo. Intanto, a Torretta, è calato il sipario su un’annata complessa, che ha lasciato molti interrogativi e che ora apre a una nuova fase di ricostruzione.

LEGGI ANCHE

IL PALERMO RIPARTIRÀ DA OSTI