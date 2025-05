Caso Brescia, Cellino: “La FIGC si è inventata questo piano per salvare la Sampdoria”

Massimo Cellino è un fiume in piena. Il patron del Brescia ha concesso una lunga intervista al Giornale di Brescia e non ha risparmiato dure critiche alla FIGC dopo il caso che ha travolto il suo club e rischia di costare la retrocessione, decisa dai tribunali e non dal campo.

“Non sappiamo se bisogna iscriversi in B o in C e che banca ci dà fiducia per le fidejussioni. La FIGC si è inventata di notte questo piano per salvare la Sampdoria – afferma – . Pensiamo all’udienza del 29 e comunque se mai dovessero togliere punti al Brescia lo devono fare per la prossima stagione e non in questa. Le contestazioni nei nostri confronti sono state scritte di notte a campionato finito”.

Sul futuro prossimo, comunque Cellino è chiaro: “Gli avvocati stanno trattando la cessione. Le condizioni sono chiare a tutti. Prezzo basso e pagamento dilazionato nel tempo. Io non conosco questo gruppo che sta trattando, ma le condizioni sono le stesse della trattativa con Radrizzani, che però si è tirato indietro dopo il casino scoppiato. Lui o gli altri per me sono uguali”.





