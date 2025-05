Napoli – Cagliari, c’è la diretta in chiaro? Dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Serie A

Napoli – Cagliari è la sfida decisiva dell’ultima giornata di Serie A 2024/2025 . Allo stadio Diego Armando Maradona tutto esaurito, gli azzurri si giocano lo scudetto in 90 minuti infuocati, con un orecchio a Como – Inter, che si gioca in contemporanea. Il Napoli può conquistare il 4º tricolore della sua storia dopo i successi del 1987, 1990 e 2023.

In caso di vittoria, gli azzurri entrerebbero nella storia come la prima squadra del Sud a vincere 4 scudetti e la prima in assoluto a trionfare in Serie A a 20 squadre dopo un 10º posto nella stagione precedente. Una rimonta storica, da record, che migliorerebbe persino quella della Juventus 2011/12 firmata Antonio Conte.

📺 Dove vedere Napoli – Cagliari: orario, canale TV e streaming

La partita Napoli – Cagliari si gioca venerdì 23 maggio alle ore 20.45 e sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Non è prevista la diretta in chiaro, quindi servirà un abbonamento attivo alla piattaforma.





Per vederla in streaming, basta scaricare l’app DAZN su smart TV, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, PlayStation, Xbox o dispositivi mobili. Chi ha attivo Zona DAZN su Sky può seguirla anche sul canale 214 di Sky.

🔴 Cagliari: chiudere con onore

Il Cagliari ha già raggiunto quota 36 punti, eguagliando il bottino dello scorso anno. Occhi puntati su Roberto Piccoli, in doppia cifra e tra i bomber più incisivi d’Europa senza assist. I sardi cercano un finale dignitoso, ma il destino del campionato è tutto nelle mani del Napoli.