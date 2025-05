Palermo, c’è la prima cessione: Graves riscattato dal PEC Zwolle

Simon Graves non è più un calciatore del Palermo: il difensore danese è stato riscattato dal PEC Zwolle, squadra per la quale ha giocato per tutta la stagione. Il club olandese, soddisfatto della stagione del centrale ha esercitato il diritto di riscatto.

Graves ha collezionato 27 presenze, la maggior parte delle quali da titolare, nel massimo campionato olandese, l’Eredivisie. Il suo PEC Zwolle ha raggiunto il decimo posto, salvezza più che tranquilla e inoltre a un passo dalla qualificazione ai playoff di Conference League.

A Palermo era arrivato nel gennaio del 2023 e sotto la gestione Corini ha collezionato 20 presente condite anche da un gol e un assist.





